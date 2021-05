Strafverfahren und eine kaputte Autoscheibe sind das Ergebnis eines Streits am Samstagnachmittag in Germersheim. In der August-Keiler-Straße kam es zum Disput zwischen einem Motorradfahrer und einem BMW-Fahrer. Zunächst soll es dem 59-jährigen Autofahrer nicht schnell genug gegangen sein, weshalb er dicht auf den vorausfahrenden Motorradfahrer aufgefahren sein soll. In der Folge revanchierte sich der 21-jährige Kawasaki-Fahrer und bremste sein Zweirad in einem Kreisverkehr bis zum Stillstand ab, sodass der BMW-Fahrer nur mittels einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Letztlich überholte der Autofahrer das Motorrad im Kreisverkehr, bevor beide am Straßenrand anhielten und ihren Streit persönlich austrugen. Beim Aussteigen schätzte der BMW-Fahrer jedoch den Abstand zum nebenstehenden Motorrad falsch ein, sodass beim anschließenden Zusammenstoß von Autotür und Motorradlenker die Seitenscheibe des BMW zu Bruch ging. In der Konsequenz leitete die Polizei letztlich gegen beide Beteiligte entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.