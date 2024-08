Der derzeitige Fahrradboom ist weder erst- noch einmalig. In den zwei Jahrzehnten nach dem Weltkrieg war es Ehrensache, dass Buben im passenden Alter in den Ferien mit vollbepackten Drahteseln zumindest eine Woche unterwegs waren. Dann begegneten einem an einem Tag auf der Bundesstraße ein Lkw in der Größe eines Kleinlastwagens von heute, stündlich ein oder zwei langsam fahrende Pkw, aber Hunderte Gleichgesinnter in kleinen und großen Gruppen, mit und ohne Wimpel einer fest bestehenden Jugendgruppe.

Unsere Tour hatte bereits zwei Wochen gedauert und war aus der Gegend von Speyer über Stuttgart nach München und dann an den Alpen entlang über Freiburg und die Schwarzwaldhochstraße wieder nach Hause gegangen. Mein Freund und ich hatten gerade zehn Kilometer lang ohne zu treten die Freuden der Abfahrt vom Schwarzwald genossen und strebten nun mit ebenso leerem Magen wie Geldbeutel der Rheinbrücke bei Karlsruhe zu.

Da stand am Wegrand ein Kombi mit geöffneter Heckklappe. Der Fahrer saß auf der hinteren Kante, schaute uns hilfesuchend an, dann winkte er: „Ihr Burschen habt doch bestimmt Hunger. Meine Mutter hat mir einen ganzen Kirschenplotzer eingepackt. Ich habe keinen Appetit, aber wenn ich ihn nach Hause bringe, ist sie böse.“

Dem Manne konnte selbstverständlich geholfen werden. Ich liebe Kirschenplotzer, habe bestimmt davor und danach Dutzende gegessen, aber der hier im freien Feld bei Baden-Baden im Angesicht der Heimat und mit dem Hunger von zwei Wochen Geldnot war bestimmt einer der ganz besonderen und hat an diesem Tag vier Menschen glücklich gemacht: zwei ausgehungerte Buben, einen satten Reisenden und eine Mama zuhause, die auch nicht ein einziges Krümelchen ihres wirklich hervorragenden Kunstwerkes wiederfand.