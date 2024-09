Über die Anschaffung, den Typ, die Menge und die Standorte von Fahrradständern oder Anlehnbügeln für Fahrräder wird im Ortsbeirat schon lange Zeit diskutiert. Zumindest für die Ottstraße wurde nun eine Entscheidung getroffen.

Nachdem mehrere Varianten nochmals gezeigt wurden, beschloss der Ortsbeirat für die Ottstraße, die nach ihrem Ausbau zur Fahrradstraße geworden ist, zunächst die Anschaffung von acht Modellen mit Zwischenstreben sowie für das Rathaus und die Festhalle demontierbare Ständer wie sie im Modepark Röther in Roschbach zu sehen sind. Am Gesundheitszentrum werden anstelle von zwei Parkplätzen Mitte September zusätzliche Fahrradständer angebracht, teilte Ortsvorsteher Helmut Wesper mit.

Eine weitere Anschaffung von Sitzbänken für die Ottstraße wurde vertagt. Die Ortsbeiräte sollen Vorschläge mit möglichen Kosten an den Ortsvorsteher schicken, wobei es auch um gemietete Sitzmöglichkeiten gehen kann. Darüber soll dann in der nächsten Sitzung ein Beschluss gefasst werden. Wesper berichtete, dass über das Budget vom Ortsbeirat bereits zwei Liegen für den Bürgerpark und die Heilbachbrücke sowie eine Sitzbank am Wochenmarkt beschafft wurden. Für den Bürgerpark sind zusammen mit der AWO Wörth vier Bewegungsgeräte angeschafft worden. Aufgestellt werden sie voraussichtlich im Oktober.

Sonnenschutz für den Friedhof

Investitionskosten in Höhe von 20.000 Euro hat der Ortsbeirat Wörth in den Haushalt 2025 für Beschattungsmöglichkeiten an der Aussegnungshalle auf dem Friedhof einstellen lassen. Um bei großer Hitze, Sonneneinstrahlung zur Mittagszeit und größeren Beerdigungen die Besucher des Friedhofs vor gesundheitlichen Problemen zu bewahren, war dieser Vorschlag gekommen. Es geht dabei um drei einzelne Markisen, die bei Bedarf einzeln über Funktaster aus- und einzufahren sind. Bei Sturm lässt eine Windmesseinrichtung sie selbsttätig einfahren. Bei der Diskussion im Ortsbeirat ging es auch um Alternativen, wie Sonnensegel und natürliche Beschattungen mit Bäumen. So sollen zunächst nur die 25.000 Euro eingestellt und Alternativen geprüft werden.

Einstimmig beschlossen wurden eine Veränderungssperre und das Vorkaufsrecht für die Stadt bei den Bebauungsplänen „Volgerwiesen“ und „Zwischen der Herren- und Moltkestraße“. Ziel der Planung ist die Umsetzung des Altortrahmenplans und insbesondere eine Bebauung der dort liegenden unbebauten Grundstücke. Beide Plangebiete sind Gegenstand des Förderprojektes „Gut Wohnen in der Region! Baulandinitiative Rheinland-Pfalz“.

Zum Antrag der CDU zur Planung eines Hochwasser- und Starkregenkonzeptes sagte Bürgermeister Steffen Weiß, dass dieses „am Laufen und Werden“ und auch Thema bei der nächsten Sitzung des Entwässerungsverbandes sei.