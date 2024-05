Der Gewerbekreis veranstaltet in diesem Jahr wieder eine Fahrrad-Rallye durch den Ort. Dabei werden Vereinsmitglieder an 13 Stationen ihr Gewerbe oder ihre Dienstleistungen vorstellen. Zusätzliche Aktionen und Überraschungen für kleine und große Besucher sind geplant. Mit dabei sind Einzelhändler, Landwirte, ein Fotostudio und ein Sportzentrum, Handwerksbetriebe und der Schützenverein. An den teilnehmenden Stationen gibt es für die fleißigen Radler wieder Stempel in die Teilnahmebroschüre. Wer mindestens 10 Stempel gesammelt hat, kann an der abschließenden Verlosung teilnehmen. Der Gewerbekreis und seine Mitglieder haben hochwertige Preise ausgelobt, unter anderem ein Fahrradgutschein über 500 Euro, eine Weinprobe für 10 Personen sowie eine Busreise für 2 Personen. Die Verlosung findet gegen 17 Uhr während des Hoffestes des Weingutes Hartmann statt.

Info

Fahrrad-Rallye am Sonntag, 26. Mai, 11 Uhr bis 16 Uhr mit 13 Stationen, Teilnahmebroschüren und Stempelkarten gibt es bei den mitwirkenden Gewerbetreibenden.