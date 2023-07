Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Sonntagabend auf der Durlacher Allee wurde ein 29-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Radfahrer in Richtung Durlach und übersah offenbar das Rotlicht einer Ampelanlage. Es kam oberhalb des Durlacher Bahnhofs zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die gerade auf die Durlacher Allee auffuhr. Hierbei erlitt der 29-jährige Radfahrer schwere Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.