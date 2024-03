Ein 44-jähriger Karlsruher hat sich am Samstagmorgen in einem Fahrradkäfig bei Jockgrim eingesperrt. Weil der Mann vom Regen überrascht wurde, suchte er sich ein trockenes Plätzchen in einem Fahrradunterstand. Unglücklicherweise fiel hinter ihm die Tür zu, wodurch er sich selbst einschloss. Nachdem Passanten seine Hilferufe gehört hatten, konnte die alarmierte Feuerwehr den Mann befreien, wie die Polizei informierte.