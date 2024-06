Am Samstag gegen 12.30 Uhr hat bei einem Verkehrsunfall ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer aus dem Raum Germersheim mittelschwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei befuhr der Mann zuvor die Kuhardter Straße in Richtung der Ortsmitte, als ihm eine 64 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt nahm und es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wurde mit Schulterverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.