In Karlsruhe kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt wurde.

Gegen 17.45 Uhr fuhr laut Polizei ein 49-jähriger Mann mit seinem VW die Schwarzwaldstraße und wollte in die Fautenbruchstraße nach links einbiegen. Im Bereich dieser Einmündung übersah er beim Abbiegen einen in Richtung Dammerstock fahrenden Fahrradfahrer, ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden konnte. Der 60-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Fahrrad und das Auto wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, telefon 0721 944840, in Verbindung zu setzen.