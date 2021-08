Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die einen Fahrraddieb am Rülzheimer Bahnhof oder verdächtige Personen bemerkt haben. Noch unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch Vormittag ein Fahrrad, welches am Bahnhof Rülzheim verschlossen abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.