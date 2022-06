Eine Frau bemerkte zunächst am Sonntag gegen 4 Uhr Lärm von mehreren Personen auf der Straße. Bei Helligkeit am Morgen bemerkte sie dann ein gelbes Zustellrad der Deutschen Post in der Nachbarseinfahrt, so die Polizei. Bei dem Rad handelt es sich um ein „E-Trike“ mit Elektroantrieb und zwei Hinterreifen. In der Getränkehalterung des Rades stellte die Polizeibeamten eine fast leere Whiskeyflasche sicher. Sie wird nun untersucht . Wo das Fahrrad entwendet wurde, muss nun ermittelt werden. Tatzeitraum war vermutlich die Nacht von Samstag auf Sonntag. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter 07271 9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.