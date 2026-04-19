Zwei Jugendliche haben am Wörther Bahnhof zwei Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge die beiden angesprochen, daraufhin flüchteten sie mit den Rädern. Die Tat passierte am Bahnhof gegen 2.15 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Polizei stellte die 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen ganz in der Nähe und nahm sie fest. Die Beamten stellten zwei schwarze Trekkingräder sicher: ein Rad der Marke Licorne sowie ein Stevens-Rad mit Flaschenhalterung und Satteltasche. Nun werden die Eigentümer gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter Telefon 07271 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.