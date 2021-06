Laut Polizei konnte am frühen Freitagmorgen ein Fahrraddieb im Karlsruher Stadtteil Beiertheim auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Gegen 2.30 Uhr hantierte ein 19-Jähriger an mehreren abgestellten Fahrrädern in einem Hinterhof in der Hohenzollernstraße, ahnte allerdings nicht, dass er von einer Zeugin beobachtet wurde. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen sperrten den Bereich um die Hohenzollernstraße ab. Durch einen Diensthund konnte der 19-Jährige in einem Hinterhof in der Kronprinzenstraße aufgespürt und gestellt werden. Dabei biss der Diensthund dem mutmaßlichen Täter mehrfach in den Arm. Die Wunde wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt, eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus lehnte der 19-Jährige jedoch ab. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Wache wieder verlassen.