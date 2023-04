Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeder kennt sie, viele nutzen sie: die Fahrradboxen an den Bahnhöfen entlang der Schienenstrecke Wörth/Lauterbourg. In Neuburg weiß aber keiner mehr, an wen die Schlüssel für die dortigen zehn Boxen einst ausgegeben wurden. Darum sollen sie nun geöffnet und „einer breiten Masse an Leuten zur Verfügung stehen“.

Wer sein Fahrrad wegsperren möchte, braucht künftig nur sein eigenes Vorhängeschloss und eine freie Box. Reservierungen sind nicht möglich. Alles soll für