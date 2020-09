Am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr beobachtete ein Anwohner drei Jugendliche dabei, wie sich diese gerade an einem Fahrradabstellplatz in Wörth an vier Fahrrädern zu schaffen machten. Als die Jugendlichen die Polizeibeamten sahen, flüchteten sie und ließen die Fahrräder zurück. Eines der Räder konnte direkt an seinen Eigentümer ausgehändigt werden. Die Ermittlungen dauern an.