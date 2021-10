Hochwasser schwemmte mit Häusern, Hab und Gut der Menschen auch viele Fahrräder weg. Ein Verein in der Verbandsgemeinde Bellheim sorgt für Ersatz. Viele Fahrradspenden kommen aus Ottersheim.

Unlängst hatte der Bellheimer „Helferkreis Integration “ dazu aufgerufen, Fahrräder für die Flutopfer im Ahrtal und in NRW zu spenden. Tatsächlich kamen fürs Erste innerhalb kürzester Zeit 43 teils hochwertige Räder zusammen. Der Verein, dessen Mitarbeiter Flüchtlinge betreuen, eine Kleiderstube und eine Fahrrad-Ausgabestelle führen, ließ einem ersten Transport mit Kleidern nun einen zweiten mit Zweirädern in das vom Hochwasser schwer getroffene 13.000 Einwohner-Städtchen Schleiden (NRW) folgen.

„Mit unserer Möglichkeit, gespendete Fahrräder im Bedarfsfall verkehrssicher herzurichten, bot es sich an, nicht nur Flüchtlinge, sondern auch vom Hochwasser Betroffene zu bedienen, die mit ihrem Hab und Gut auch ihre Fahrräder verloren“, so Wolfgang Jöckle, Vorsitzender des Vereins. Von den bisher gespendeten Fahrrädern seien weit über die Hälfte aus Ottersheim gekommen. Ein Aufruf über die sogenannte „Bärenmail“, die Ortsbürgermeister Gerald Job versende, habe sicherlich dazu beigetragen.

Da man mit dem zur Verfügung stehenden Lkw nur 30 Fahrräder habe mitnehmen können, plane man eine zweite Fahrt mit der gleichen Anzahl von Rädern. Man sei sich dessen bewusst, dass die Fahrradspende nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, da nach Angaben der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) alleine im Ahrtal mindestens 17.000 Betroffene unmittelbar Hab und Gut verloren hätten oder vor erheblichen Schäden stünden, so Jöckle.

In Schleiden verwalte ein Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer auf der Fläche eines ausgeräumten Supermarktes Tausende von gespendeten Artikeln des täglichen Gebrauchs, um sie an Betroffene weiterzugeben. Dort habe man die Räder abgeladen und viel Herzlichkeit erfahren. Während der Fahrt durch Schleiden habe man bereits weitgehend geräumte Straßen und Bürgersteige gesehen. Spuren des Hochwassers erkenne man noch an vielen Gebäudefronten, so auch an einer Kirche in der Ortsmitte, an der das Wasser erst in 4 Metern Höhe zum Stillstand kam. Schwer getroffen habe es ältere Fachwerkhäuser, die teilweise immer noch zusammengestürzt am Boden liegen.

Einwohner berichteten, das Schlimmste sei gewesen, verzweifelt in den Fluten um ihr Leben kämpfenden Personen nicht helfen zu können. So seien alleine in dieser Kommune 9 Personen umgekommen. Trotz allen Unglücks könne man nicht stehenbleiben, müsse nach vorne schauen und dankbar sein für die Hilfe, die aus allen Teilen Deutschlands geleistet werde.