Der kleine Fahrplanwechsel am 12. Juni sorgt auf der Verbindung Germersheim-Bellheim- Landau mit der Regio-Buslinie 550 für eine Neuerung. Aber nicht nur dort.

Auf Initiative der Kreisverwaltungen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadtverwaltung Landau hat der Zweckverband ÖPNV (ZÖPNV-Süd) auf der Regio-Buslinie 550 zwei Spätfahrten eingerichtet. Bisher startet die letzte Fahrt der Linie 550 ab Bahnhof Germersheim montags bis donnerstags um 19.52 Uhr. Nur freitags gibt es die Fahrt 550-144 mit Abfahrt in Germersheim um 21.52 Uhr. Dies ändert sich nun. Ab 12. Juni werden die Spätfahrten ab Germersheim um 21.52 Uhr von Montag bis Freitag angeboten. Für Landrat Fritz Brechtel ist das „weit mehr als nur eine zusätzliche Fahrt zwischen Germersheim und Landau. Sie hat eine Abbringerfunktion der S-Bahn aus Ludwigshafen bzw. Speyer mit Ankunft 21.42 Uhr in Richtung Germersheimer-Innenstadt beziehungsweise Bellheim nach Landau“. Bei Ankunft in Landau Hauptbahnhof um 22.44 Uhr ist der Anschluss ins gesamte Stadtgebiet mit der individuell buchbaren VRN Flexline bis 24 Uhr und donnerstags bis samstags sogar bis 3 Uhr gewährleistet.

In Landau fährt die Buslinie 550 abends in Richtung Germersheim bisher werktags um 18.45 und 20.45 Uhr sowie freitags zusätzlich um 22.45 Uhr ab. Zukünftig fährt diese späte Fahrt an jedem Werktag nach Germersheim. Diese Rückfahrt nach Germersheim (550-143) vom Hauptbahnhof Landau ab 22.45 Uhr ist sowohl Abbringer des Regionalexpresszuges RE6 aus Karlsruhe (um 22.37 Uhr) als auch der Buslinien 534 aus den Gewerbegebieten beziehungsweise der Linie 590 aus beispielsweise Dammheim. „Mit der Einführung des Deutschland-Tickets erwarten wir, dass mehr Fahrgäste den ÖPNV auch in ihrer Freizeit nutzen“, ergänzt Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Weinstraße.

Wochenende war abgehängt

Während eines Strategiegesprächs zur Weiterentwicklung des ÖPNV in der Verbandsgemeinde Kandel wurde als größte Schwachstelle der fehlende Wochenendverkehr in Richtung Minfeld und Freckenfeld definiert. Am Ende des Gesprächs hatte Brechtel zugesagt, dass ein Busverkehr auf der Linie 547 zunächst samstags mit vier Fahrten hin und zurück eingerichtet werde. Die erarbeitete und durch Testfahrten untermauerte Konzept-Lösung sieht wie folgt aus:

•

Die Linie 547 fährt ab Kandel um 8.05, 12.05, 16.05 und 20.05 Uhr (nach Ankunft der Regionalbahnen RB51 aus Karlsruhe und Landau bzw. der Buslinie 548 aus Rheinzabern) via „Kandel (u.a. Grundschule, Saarstraße), Minfeld, Freckenfeld, Schaidt (u.a. Oberdorf) nach Niederotterbach (Ankunft zur Minute _.28). •

Die Linie 544 startet in Bad Bergzabern um 8, 12, 16 und 20 Uhr. Ankunft in Niederotterbach ist 18 Minuten später. Fahrgäste, die in Richtung Kandel weiterfahren wollen, steigen in Niederotterbach auf die Buslinie 547 um. •

Die Linie 544 setzt ihre Fahrt wie bisher, jedoch zukünftig zu anderen Zeiten, via Kapsweyer in Richtung Schweighofen, Rathaus (an zur Minute _.29) fort. •

Ohne Warten geht es mit der Linie 544 zurück nach Niederotterbach mit Ankunft zur Minute 38 und weiter nach Bad Bergzabern. •

Die Linie 547 fährt von 8.29 bis 20.29 Uhr im 240-Minuten-Takt nach Kandel, Bf zurück (Ankunft zur 55. Minute). Um 21.04 Uhr fährt dann noch die Buslinie 548 nach Rheinzabern. Die Fahrpläne stehen in Kürze unter „vrn.de“ zur Verfügung, die Verbindungen gibt es unter anderem ebenfalls über die „myVRN-App“.