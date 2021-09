Die Queital-Nahverkehr QNV ändert zum 13. September den Fahrplan der Linie 590 Landau – Dammheim – Hochstadt – Lustadt – Westheim – Lingenfeld – Germersheim. Betroffen sind Germersheim und Lingenfeld.

Die Fahrt 590-105 lässt in Lingenfeld zukünftig die Haltestellen Bahnhof und Rathaus aus und erreicht so den Germersheimer Bahnhof bereits um 6.39 Uhr. Berufspendler profitieren dabei laut QNV von zuverlässigen Übergängen auf die Schiene, insbesondere auf die S4 in Richtung BASF (ab 6.43 Uhr) sowie auf die S4 in Richtung Wörth – Karlsruhe Hauptbahnhof (ab 6.46 Uhr).

Zur Sicherstellung einer zu Schulbeginn pünktlichen Ankunft verkehrt die Fahrt 590-211 in Germersheim zukünftig ab Bahnhof direkt zur Haltestelle Römerweg (an 7.58 Uhr) und von dort weiter zur Stadthalle (an 8.02 Uhr).