Zwischen Wörth und Germersheim tauschen S5 und S51 Sonntagnacht die Abfahrt.

Auf der Bahnstrecke zwischen Wörth und Germersheim finden von Sonntag, 24. Januar, 23.30 Uhr, bis Montag, 25. Januar, 5.40 Uhr, Schleifarbeiten statt. Deshalb kommt es in diesem Zeitraum zu Fahrplanänderungen bei zwei Verbindungen der Linien S5 und S51.

Betroffen ist die Linie S51 (Zugnummer 84856) mit planmäßiger Abfahrt in Wörth um 23.26 Uhr und Ankunft in Germersheim um 23.59 Uhr. Diese Bahn verkehrt als Linie S5 (Zugnummer 74356) und fährt, abweichend vom regulären Fahrplan, in Wörth um 23.25 Uhr ab und verkehrt bis Wörth Badepark. Ankunft dort ist um 23.32 Uhr.

Die Linie S5 (Zugnummer 84980) mit planmäßiger Abfahrt in Wörth um 23.46 Uhr und Ankunft in Wörth Badepark um 23.53 Uhr fährt als Linie S51 (Zugnummer 74380) um 0.05 Uhr in Wörth ab. Ankunft in Germersheim ist um 0.38 Uhr.

Info

Aktuelle Informationen gibt es auch im AVG-Verkehrsticker unter avg.info/fahrplan/verkehrsmeldungen.