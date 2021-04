Die Fahrschulen sind derzeit geschlossen. Gleichzeitig überlegen Impfkandidaten, wie sie zum Impfzentrum im Wörther Hafengebiet kommen. Gleich drei Fahrerlehrer im Landkreis bieten deshalb einen Fahrdienst an.

„Mit solch einer riesigen Resonanz habe ich absolut nicht gerechnet“, freut sich Gunther Hellmann. „Ich bin total überrascht, wie oft mein Angebot in den sozialen Medien bisher geteilt wurde, wie viele positive Kommentare ich darauf erhalten habe.“ Der Fahrschullehrer hatte am vergangenen Freitag im Internet folgende Worte veröffentlicht: „Hallo Mitmenschen, eben kam die Nachricht, dass die Fahrschulen bis Ende Januar geschlossen bleiben. Bevor ich an Langeweile verzweifle, könnte ich eure Oma, Mutter, euren Opa, Schwiegervater... zur Impfstation in Wörth fahren. Wenn ihr Probleme habt meldet euch direkt bei mir! Safety first. Freue mich einen kleinen Beitrag zu leisten. Da die älteren Mitbürger eher selten bei Facebook sind, geht die Nachricht an euch.“

Ein unentgeltliches Angebot

Auf die Idee kam der Inhaber der Fahrschule während eines Gespräches mit seiner Ehefrau Alexandra. „Ich wollte nicht einfach nur zuhause sitzen, sondern in der freien Zeit, die ich aufgrund der ausgefallenen Fahrstunden habe, etwas Gutes machen.“ Auf seine Idee gebracht wurde Gunther Hellmann zusätzlich durch die Aussage seines Schwiegervaters, der über 80 Jahre alt ist. Er berichtete, dass er einen Impftermin habe und ja zum Glück noch selbst mit dem Auto nach Wörth fahren könne. Aber was machen denn die „Impf-Kandidaten“, die nicht mehr mobil sind und dazu niemanden haben, den sie um Hilfe bitten können? Das blieb als offene Frage im Raum stehen. „Hier könnte ich doch ehrenamtlich, also unentgeltlich helfen“, beschloss der Fahrlehrer und veröffentlichte sein Angebot.

„Ich möchte in diesen schwierigen Zeiten einen positiven Beitrag leisten, nicht nur motzen und jammern, sondern etwas tun“, so sein Credo. Er befürworte die Maßnahmen zum Eindämmen der Pandemie und ergänzte sofort, „ich bin froh, dass ich nicht die Entscheidungen wie die Politiker treffen muss“, denn es sei sicher schwer, in einer neuen, unbekannten Situation auf Anhieb richtig zu entscheiden. „Ich bin ein Verfechter alter Werte, wie dem, dass sich Menschen gegenseitig helfen sollten, dass das Miteinander ein Geben und Nehmen sein sollte.“ Nicht um Geld zu verdienen biete er seinen kostenlosen Fahrdienst an, sondern um in der Pandemie ein positives Zeichen zu setzen. Und lobt außerdem nachdrücklich alle Menschen, die sich auch ohne Pandemie ehrenamtlich einbringen, wie die Fahrer für die „Tafeln“.

Telefon steht nicht mehr still

Neben vielen Kommentaren in den sozialen Medien steht auch das Hellman’sche Telefon die letzten Tage nicht mehr still. Einige Interessenten hätten einfach mal vorsorglich möglichen Bedarf an einem Chauffeur angemeldet, als „Bezahlung und Dank wurde mir schon eine Portion Dampfnudeln angeboten“, lacht er. Andere wollen einfach nur Danke für seinen Einsatz sagen, kommunale Institutionen oder andere ähnliche Helfergruppen wollen ihn auf ihre Helferliste setzen. „Wahnsinnig toll finde ich das Angebot eines Auto-Waschanlagen-Besitzers, bei dem ich im Januar mein Auto kostenlos waschen darf, damit die Passagiere in einem sauberen Auto fahren können.“

Seine Initiative finden weitere Fahrlehrer in der Region so gut, darunter sind Jens-Uwe Dippel aus Berg und Ralf Baumgart aus Rülzheim, dass sie ebenfalls Fahrten in das Impfzentrum in Wörth anbieten.

