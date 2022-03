Karlsruhe. Die Kritik am Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) war in letzter Zeit groß, vor allem was die Umstellung auf ein digitales Ticketsystem betrifft. Denn das bedeutete die Abschaffung von Papierkarten und den Entwerter in den Bahnen.

Nun hat der KVV auf die anhaltende Kritik reagiert und bietet künftig eine Papierfahrkarte im 5er-Block an, die auf Vorrat gekauft werden und von den Fahrgästen selbst mit Kugelschreiber entwertet werden kann. Zielgruppe seien laut KVV-Mitteilung alle Menschen - beispielsweise Senioren oder Schüler - die gelegentlich mit dem ÖPNV fahren und weiterhin gerne einen kleinen Vorrat an Einzeltickets haben möchten.

Bei Bedarf könne der Fahrkartenkauf auch von Familienangehörigen, Freunden oder Pflegepersonal übernommen werden. Entwertet werden die Einzelfahrkarten, die es für 1 bis sieben Waben geben wird, indem man mit Kugelschreiber vor Fahrtantritt die Starthaltestelle und das Datum der Fahrt einträgt. Diese Fahrkarte gibt es laut Ankündigung in den KVV-Kundenzentren und den entsprechenden Verkaufsstellen. Bei Bedarf bietet der KVV auch an, die Blöcke nach Vorkasse und gegen Übernahme des Portos per Post zu schicken. Die Tickets soll es voraussichtlich ab Mai geben.