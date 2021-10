[Aktualisiert: 18.40 Uhr] Erneut hat sich ein Schiff auf dem Rhein festgefahren, erneut am Hagenbacher Grund. Nachdem sich bereits vergangene Woche ein Tankmotorschiff bei Rheinkilometer 357,4 am Hagenbacher Grund auf Grund lief, fuhr sich Sonntag gegen 23.30 Uhr an gleicher Stelle ein mit 90 Personen besetztes Passagierschiff fest.

Video: Wittenmeier

Unfallursache war ebenfalls eine nautische Fehleinschätzung des Schiffsführers, so die Wasserschutzpolizei. Jos Seinen, Director Nautical Operations bei der Reederei Vikings, sagt, dass sich das Schiff in der Fahrrinne festgefahren habe. In Folge der Havarie des Tankmotorschiffs vergangener Woche sei es dort zu einer Untiefe gekommen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Polizeiangaben zufolge niedriger Wasserstand und dichter Nebel.

Alle Passagiere befinden sich noch an Bord, verletzt wurde niemand. Seit dem Vormittag versucht ein Frachtschiff das Passagierschiff von der Kiesbank zu ziehen. Den ganzen Donnerstag über wurde versucht, das Passagierschiff freizuschleppen. Ein leeres Frachtschiff zog abwechselnd am Heck und am Bug, um das mittschiffs aufsitzende Fahrgastschiff frei zu bekommen. Dieses bewegte sich anfangs dabei sogar um einige Meter, am Nachmittag rührte es sich dann aber nicht mehr.

Am frühen Abend wartete die Mannschaft der Reederei Viking noch auf ein zweites Frachtschiff. Dann könnte je ein Schiff an Heck und am Bug ziehen und das Fahrgastschiff seitlich von der Untiefe schleppen. Falls das bis Einbruch der Dunkelheit nicht gelingt, müssen Passagiere und Mannschaft die Nacht auf dem festsitzenden Schiff ausharren.

Video: Video: Lapos

Die Viking „Sigrun“ ist 135 Meter lang und 29 Meter breit und wurde im März 2019 getauft. Die Viking River Cruises AG ist ein weltweit agierender Anbieter von Flusskreuzfahrten. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Basel.