Auf den Linie S5 und S51 kommt es mitten im Berufsverkehr wegen Engpässen beim Fahrpersonal der AVG zu Fahrtausfällen. Betroffen sind am Freitagnachmittag auf der Linie S51 die Fahrten Karlsruhe Marktplatz (14:37 Uhr) – Germersheim Bahnhof (15:35 Uhr) und Germersheim Bahnhof (15:50 Uhr) - Söllingen Bahnhof (17:17 Uhr). Auf der Linie S5 fehlt gleich für eine ganze Reihe von Fahrten das Personal: Wörth Badepark (15:05 Uhr) - Söllingen Bf. (16:09 Uhr) Karlsruhe Tullastraße (15:11 Uhr) - Wörth Badepark (15:53 Uhr) Wörth Badepark (16:05 Uhr) - Karlsruhe Tullastraße (16:47 Uhr) Karlsruhe Tullastraße (18:06 Uhr) - Wörth Badepark (18:53 Uhr) Wörth Badepark (19:05 Uhr) - Karlsruhe Tullastraße (19:51 Uhr).