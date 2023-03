Gegen 11.25 Uhr fiel am Freitag auf der L549 ein Baum auf die Fahrbahn. Gerade in diesem Moment fuhr auf dieser Strecke ein Personenwagen und wurde von dem Baum beschädigt. Glücklicherweise gab es jedoch keine größeren Schäden: „Die 40-jährige Fahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.