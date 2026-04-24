Eine Frau aus dem Landkreis Germersheim hat in Kandel-Mitte beim Auffahren auf die A65 Richtung Landau die rechte Begrenzung gestreift und ist auf den linken Fahrstreifen geraten. Nach Angaben der Polizei setzte die 33-Jährige ihre Fahrt über die Autobahn nach Erlenbach fort. In Herxheim verlor sie den rechten Vorderreifen und hielt an. Der Vorfall passierte am gestrigen Nachmittag gegen 13.30 Uhr. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum stellten die Beamten nicht fest. Nach Polizeiangaben leidet die Frau an chronischen Halluzinationen und gab an, zum Unfallzeitpunkt wieder Halluzinationen gehabt zu haben. Die Polizei nahm ihr eine Blutprobe ab und stellte den Führerschein sicher. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Gegen die Frau leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.