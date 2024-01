Mit Verdacht auf einen Knochenbruch wurde am Donnerstagabend ein Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er an einem Unfall beteiligt war. Nach Angaben der Polizei fuhr der 58-jährige Fahrradfahrer auf der Zeiskamer Straße. Auf Höhe der Tankstellenausfahrt wurde er von einem Autofahrer übersehen und angefahren. Dieser flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Durch aufmerksame Zeugen ermittelte die Polizei den geflüchteten Autofahrer schnell. Der 22-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.