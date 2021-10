Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand bei einem Unfall mit Fahrerflucht am Montag zwischen 17.10 und 17.45 Uhr. Kein Einzelfall, denn im Jahr 2020 verzeichnete die Germersheimer Polizei 450 Unfallfluchten. Davon wurden 184 aufgeklärt – also rund 41 Prozent. Beim jetzigen Vorfall hatte ein Kunde seinen Wagen, einen grauen Audi, auf dem Parkplatz des Kauflands in der Mainzer Straße abgestellt und begab sich für 30 Minuten in den Einkaufsmarkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck fest. Zu dem Unfallverursacher liegen bis dato keine Hinweise vor.

Zeugenhinweise an die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.