Am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr kam es am Einfädelungsstreifen von der A5 zur B3 in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr danach unerlaubt weg und wird nun gesucht.

Dieser Fahrer fuhr einen weißen Opel Astra, Modell J, neuerer Bauart, fuhr auf dem wegen einer Baustelle verkürzten Einfädelungsstreifen und nahm einer VW-Fahrerin die Vorfahrt. Sie fuhr schon auf der Bundesstraße und war gezwungen, eine Vollbremsung zu machen, als der Opelfahrer auf ihre Spur fuhr. Die beiden dahinter fahrenden Wagen konnten noch bremsen. Der wiederum dahinter fahrende Sattelzug allerdings nicht und fuhr auf das dritte Fahrzeug, einen Mercedes-Sprinter, auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243 3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.