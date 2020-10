Am Freitag Abend gegen 22.20 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der Kandeler Juststraße vom Kreisel bei Kandel-Mitte kommend in Richtung Marktstraße. Etwa auf halber Strecke kam es mit einem entgegenkommenden Auto zu einer Berührung zwischen Außenspiegel und Lenker. Aufgrund des Zusammenstoßes kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich an Schulter, Ellbogen und Bein. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Möglicherweise handelte es sich um einen dunklen Opel. Hinweise bitte an die Polizei in Wörth, Telefon 07271 92210

www.polizei.rlp.de.