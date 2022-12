Ein nicht alltäglicher Fall von Fahrerflucht ereignete sich am Mittwoch auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Jockgrim. Der bislang unbekannte Verursacher blieb mit dem Einkaufswagen am Fahrzeug des Geschädigten hängen, berichtet die Polizei. Sie oder er verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Die Polizei Wörth, 07271 9221-0, bittet um Hinweise.