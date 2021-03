Mit über 3,5 Promille war ein Skoda-Fahrer am frühen Dienstagabend auf der Kirrlacher Ostendstraße unterwegs und flüchtete nach einem Unfall. Nach Polizeiangaben fiel der Autofahrer gegen 18.30 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einem Verkehrsteilnehmer in der Ostendstraße auf. Als der 50-Jährige mit seinem Skoda nach links in die Kronauer Straße abbiegen wollte, verlor er vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein Auto. In der Folge beschädigte er einen in der Kronauer Straße geparkten Ford. Trotz eines angerichteten Sachschadens von über tausend Euro setzte der 50-Jährige seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher auf einen Gehweg und blieb letztendlich mit seinem Auto stehen. Der Zeuge konnte daraufhin an den Wagen des 50-Jährigen herantreten, den Zündschlüssel ziehen und so eine Weiterfahrt verhindern. Die alarmierten Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Eine Blutprobe sowie die Abgabe des Führerscheins waren die Folge.