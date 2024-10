Mindestens 5000 Euro Schaden hat ein Unbekannter verursacht und sich aus dem Staub gemacht: Der Unfall passierte laut Polizei am Samstag gegen 11.15 Uhr in der Kunzendorfer Straße in Maximiliansau. Demnach streifte der bislang unbekannte Unfallverursacher einen entgegenkommendes Auto und verursachte bei diesem einen Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Wörth, Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.