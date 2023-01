Am Mittwoch und Donnerstag kontrollierte die Polizei den Verkehr in Weingarten, Lingenfeld und Bellheim. In der Hauptstraße in Weingarten waren 17 Autofahrer zu schnell unterwegs. 10 Autofahrer hielten sich in der Postgrabenstraße in Bellheim nicht an die erlaubten 30 Stundenkilometer. Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld wurden drei Autofahrer verwarnt. Darüber hinaus kam es am Donnerstagmorgen an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim zu einer Schulwegkontrolle. Im Zeitraum von 7.30 bis 8 Uhr ergaben sich drei Verstöße gegen das dortige Durchfahrtsverbot. „Zudem hatte der Fahrer eines der sogenannten Elterntaxis keine Fahrerlaubnis“, heißt es im Polizeibericht. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.