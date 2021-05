In der Nacht von Freitag auf Samstag bemerkte eine Streife der Polizei Wörth in der Hauptstraße Neupotz, dass ein Fahrer auf ein Tankstellengelände abbog, als er den Streifenwagens erblickte. Danach versuchte der Mann durch eine Flucht zu Fuß der Kontrolle zu entziehen, so die Polizei. Nachdem der 28-jährige eingeholt und kontrolliert wurde, war auch der Grund für die Flucht ersichtlich. Der Fahrer stand sowohl unter Alkohol- als auch Betäubungsmitteleinfluss. Zudem führte er Betäubungsmittel mit sich. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.