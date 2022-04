Der Fahrer eines grauen Seat Alhambra kam am Samstag gegen 2.45 Uhr von der Fahrbahn ab, als er die B9 in Höhe der Anschlussstelle Bellheim-Süd verlassen wollte. Die Beamten fanden zunächst nur das Fahrzeug. Gegen 4.50 Uhr wurde auf der B9 ein Fußgänger beobachtet, den die Beamten für den Fahrer halten. Der 19-jährige Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim unter der 07274 9580 in Verbindung zu setzen.