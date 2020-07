Der vermeintliche Täter einer Schlägerei flüchtete vor der Polizei mit einem weißen VW Golf. Am Dienstagabend wurde der Polizei gegen 20.45 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Personen im Fronte Lamotte Park gemeldet. Die eingesetzten Polizisten trafen vor Ort zunächst jedoch niemanden an. Zeugen gaben an, dass die vermeintlichen Täter mit einem weißen VW Golf flüchteten. Bei der Fahndung nach dem Wagen sahen die Polizisten ein entsprechendes Auto und wollten dieses nebst Fahrer kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte seinen Wagen stark und flüchtete über die Frühlingsstraße und die Berliner Straße. Dort verloren die Polizisten den Blickkontakt zu dem Flüchtenden. Bei der Verfolgungsfahrt wurde mindestens eine Person gefährdet. Hinweise zur Schlägerei oder zur Gefährdung durch den Fahrer des VW Golfs an die Polizei unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.