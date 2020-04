Der 27-jährige Fahrer eines Linienbusses beging am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr im Karlsruher Stadtteil Beiertheim-Bulach Unfallflucht. Der Grieche übersah in der Litzenhardtstraße zunächst ein Schild bezüglich der maximalen Durchfahrtshöhe im Bereich des Bulacher Lochs, so dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Der Linienbus blieb laut Polizeibericht mehrfach mit den auf dem Dach befindlichen Bauteilen hängen, so dass es sowohl am Bus als auch am Bulacher Tor zu Beschädigungen kam. Anschließend fuhr der Busfahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zudem ließ er die vom Busdach abgerissenen Bauteile als Hindernisse auf der Fahrbahn liegen. Im weiteren Verlauf bog der Busfahrer von der Karlstraße nach rechts in die Kriegsstraße in Richtung Osten ab. Hierbei streifte er die Straßenbeschilderung auf der rechten Straßenseite und verkeilte sich, so dass ihm das Weiterfahren nicht mehr möglich war. Ein Passant rief wegen des entstehenden Verkehrschaos die Polizei an. Aufgrund von Sprachbarrieren musste der Busfahrer mit aufs Polizeirevier kommen. Der durch die Unfälle entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.