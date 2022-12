Am Donnerstag um 17.40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lastzug die B 9 aus Richtung Kandel kommend in Richtung Grenzübergang Bienwald. Etwa 300 Meter vor der Abfahrt nach Büchelberg kam er nach links von seiner Fahrspur ab. Er stieß mit dem Sattelzug eines ihm entgegenkommenden 40-jährigen Lkw-Fahrers zusammen. Die Kollision erfolgte seitlich, beide Fahrerhäuser wurden beschädigt, berichtet die Polizei. Unter anderem wurden die Fahrertüren stark beschädigt. Durch die Splitter der zerborstenen Fensterscheiben wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab Wert von 1,34 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 25.000 Euro geschätzt.