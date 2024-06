Ab Juli werden in fünf Bauabschnitten Straßen zwischen Lingenfeld und Schwegenheim saniert. Los geht es laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) in der ersten Juliwoche mit dem ersten Bauabschnitt: Dafür wird die L537 zwischen den Kreiseln bei Schwegenheim für den Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zum Mitfahrerparkplatz ist ebenfalls für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt. Die Umleitung führt über die B9 und die Anschlussstelle Tankhof. Ab Mitte Juli wird der zweite Bauabschnitt, der Kreisel B272/L537 für zirka drei Wochen voll gesperrt. Der dritte Bauabschnitt betrifft die B272 im Bereich der Zu- und Abfahrt zur B9. Während der ebenfalls zirka dreiwöchigen Sperrung soll großräumig über die B39 umgeleitet werden. Nach den Sommerferien ist die Sanierung der K31 im vierten und fünften Bauabschnitt geplant. Die zu sanierende Strecke ist insgesamt 3,3 Kilometer lang. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Weitere Informationen zu den Details der Bauarbeiten will der LBM zu gegebener Zeit veröffentlichen.