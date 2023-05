Wie die Polizei mitteilt, sind unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in ein Fahrradgeschäft in der Karlsruher Nordweststadt eingebrochen. Sie klauten ein hochwertiges Fahrrad. Gegen 23.05 Uhr schlugen die Diebe eine Fensterscheibe der in der Wattstraße gelegenen Filiale ein und verschafften sich so Zutritt zu den Verkaufsräumlichkeiten. Dort nahmen sie ein Ausstellungsfahrrad im Wert von mehreren tausend Euro an sich und stießen offenbar ein weiteres Rad von einem Podest. Trotz intensiver Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers gelang den Einbrechern die Flucht. Der Polizeiposten Mühlburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 6663611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.