Anwohner bemerkten gegen 7.30 Uhr in der Thiebauthstraße in Ettlingen einen Brand und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungskräften hatten bereits alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Der Brand ist vermutlich in der im Dachgeschoß gelegenen Wohnung ausgebrochen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr konnten gegen 9 Uhr beendet werden. Am Gebäude selbst ist das Dachgeschoß ausgebrannt. Aufgrund der Bauweise ist ein hoher Gebäudeschaden zu erwarten, da es sich um ein altes Anwesen mit Fachwerkmauern handelt. Die genaue Schadenssumme lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei war mit fünf Streifenwagen vor Ort, die Feuerwehr mit 55 Mann und 16 Fahrzeugen. Medizinisches Rettungspersonal kümmerte sich um die Bewohner. Vertreter der Stadt Ettlingen waren ebenfalls anwesend. Die betroffenen Personen, deren Wohnung komplett ausgebrannt ist, kamen zunächst im Freundeskreis unter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.