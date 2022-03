Vor gut einem Jahr hat Victoria Singler ihre Stelle als Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Kandel angetreten und seither nicht nur Verwaltungsmitarbeitende aufs Rad gebracht. Bei Bauvorhaben und Sanierungen ist ihr Rat gefragt.

Geboren im badischen Lahr, zog es Victoria Singler zum Studium des Umweltmanagements zunächst in den hohen Norden. An der Universität in Hamburg studierte sie, und war damit auch ganz nahe am Meer, für das sie sich seit längerer Zeit schon interessierte. Nicht wegen ihrer Urlaubsplanungen übrigens, sondern wegen der Lebewesen in der Tiefe, den Korallenriffen etwa, aber auch wegen der Meeresverschmutzung. Dass sie ihr Referendariat dann am Karlsruher Friedrichsplatz, im Museum für Naturkunde, absolvierte, ermöglichte ihr einen Blick in die nähere Region. Und da kam die Ausschreibung einer Stelle als „Klimaschutzmanagerin“ der Verbandsgemeinde Kandel gerade richtig.

Seit gut einem Jahr nun ist Victoria Singler in der Südpfalz tätig, und hat schon einiges bewegen können, wie sie erzählt. Die allermeisten werden sich vermutlich an das „Stadtradeln“ im vergangenen Jahr erinnern. Die Aktion, die so vielen Spaß gemacht hat, soll in diesem Jahr übrigens erneut stattfinden, wie Singler andeutet. Als Termin ist der Zeitraum vom 1. bis 21. Juni geplant.

E-Bikes für die Verwaltung

Angeboten wurde auch ein „Runder Tisch für Radfahrende“, bei dem es auch um Mängel und Gefahrenstellen im Radwegenetz ging. Ein Erfolg ist sicherlich die Anschaffung zweier E-Bikes, die von Mitarbeitern der Verwaltung genutzt werden. Und mit dem Abschluss eines Leasingvertrages für einen Renault Zoe ging man sogar noch einen Schritt weiter.

Die Klimaschutzmanagerin ist froh über solche Entscheidungen, besteht ihre Aufgabe doch vor allem in der Beratung der Entscheidungsträger. In den Kommunen einerseits, aber auch bei Privatleuten. Immer dann, wenn Bebauungspläne oder Baupläne erstellt werden, steht sie mit ihrem Fachwissen bereit. Wer sich mit dem Gedanken trägt, einen Bau zu errichten oder seine ältere Immobilie entsprechend auf- oder nachrüsten möchte, der darf sich an Victoria Singler wenden.

Vernetzung ist wichtig

Im ersten Jahr ihrer Arbeit hat sie 33 Erstberatungsgespräche geführt. Da geht es um Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, die Anschaffung einer Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen oder über Fördermöglichkeiten bei der Umstellung der Heizungsanlage. Natürlich muss sie sich darauf beschränken, grundlegende Informationen zu geben. Schließlich sei sie weder Ingenieurin noch Architektin, räumt Victoria Singler ein. Aber wichtig sei schon, dass Aspekte des Klimaschutzes in die Gesamtbeurteilung eines Vorhabens einfließen. Beispiel: Als es um den Bebauungsplan für die Erweiterung der Park- und Ride-Anlage am Bahnhof Winden ging, kam von ihr der Vorschlag, auch an Stellplätze und Boxen für Fahrräder zu denken. Das hatte man bisher nicht unbedingt auf dem Schirm.

Als man in der Verbandsgemeinde ein Klimaschutzkonzept verabschiedete, sei deutlich geworden, dass man dafür auch einen Ansprechpartner in der Verwaltung brauche, so VG-Bürgermeister Volker Poß (SPD), der sich eine unbefristete Beschäftigung der Klimaschutzmanagerin vorstellen kann. Victoria Singler fühlt sich gut aufgenommen in der Verwaltung, plant weitere Aktionen. Dabei ist ihr die Vernetzung mit anderen Gemeinden und Einrichtungen ganz wichtig. Die Klimaschutzmanagerin freut sich, wenn ihr Beratungsangebot in Anspruch genommen wird. Dass sich der Einsatz fürs Klima auf jeden Fall lohnt, das steht für sie fest.

Info

Victoria Singler, Verbandsgemeindeverwaltung, Telefon 07275 960 210, oder E-Mail: victoria.singler@vg-kandel.de.