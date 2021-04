Nachdem sich kürzlich ein Mitarbeiter des Bellheimer Schwimmbads mit Corona infiziert hat, mussten er und seine zwei Kollegen in Quarantäne. Während diese beiden am Wochenende wieder daraus entlassen werden, muss der Infizierte noch einige Tage länger zuhause ausharren. Das teilte auf Anfrage Verbandsbürgermeister Dieter Adam mit und bestätigte so Gerüchte. Er habe am Mittwoch darüber auch den Verbandsgemeinderat informiert.