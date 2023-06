Am Freitag, 30. Juni, endet beim Wandermagazin, einer Fachzeitschrift für Outdoorbegeisterte, die Teilnahme an der Publikumswahl für die Wahl „Deutschlands schönste Wanderwege 2023“. Bis dahin kann die Stimme für den Treidlerweg in den Hördter Rheinauen abgegeben werden. Darauf weist der Tourismusverein der Verbandsgemeinde hin. Es werden Preise ausgelobt. Link: www.wandermagazin.de/wahlstudio