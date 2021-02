Tipps des Familienbüros der Verbandsgemeinde Lingenfeld für Familien in Corona-Zeiten:

Für eine Tagesstruktur sorgen: Lern-, Spiel- und Essenszeiten einhalten. Medienzeiten und feste Regeln für Konsole, Handy oder Fernseher festlegen. Kinder brauchen Rituale und Routinen. In Bewegung bleiben: Ob Fahrradfahren oder Olympiade spielen. Im Internet finden sich viele Spielideen für drinnen und draußen. Arbeitsplatz und Freizeitbereich räumlich trennen: Etwas, das freilich nur umgesetzt werden kann, wenn die Wohnung groß genug ist. Auch auf das Äußere achten und nicht nur in Jogginghose herumlaufen Auf die eigenen Bedürfnisse achten: Auch eine Zeit festlegen, in der die Kinder alleine spielen. Sich auch mal belohnen, zum Beispiel mit einem Motto- oder Videoabend. Kontakt halten: Mit Freunden und Familie über Videokonferenzen oder per Brief in Verbindung bleiben. Hilfe suchen: Wenn man nicht mehr weiter weiß, auch Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Neben dem Familienbüro sind zum Beispiel auch Schulsozialarbeiter, Pfarrer oder der Sozialpsychiatrische Dienst Ansprechpartner.