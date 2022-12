Im Hinblick auf einen gewünschten Solarpark am Dorfrand, und zwar auf dem Gelände, auf dem einmal eine Ortsumgehung geplant war, gelte es noch einige Dinge zu klären. Das antwortete Ortsbürgermeister Peter Gauweiler auf eine Anfrage von Alex Kessel in der Ratssitzung. Außerdem müsse, bevor die Gemeinde etwas in der Richtung unternehme, ein Ratsbeschluss her. Für das infrage kommende Gelände, das im Flächennutzungsplan als Ackerfläche ausgewiesen sei, sei eine Planänderung und eine kleine Flurbereinigung vorzunehmen. Darüber hinaus wird die Möglichkeit einer Straßenanbindung zu prüfen sein, die nach Ansicht von Landwirten nicht erforderlich ist, sagte Gauweiler. Er will das Thema auf die Tagesordnung einer der nächsten Ratssitzungen setzen, um einen Grundsatzbeschluss herbeizuführen.