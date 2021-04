Ein Rehbock versperrte am Samstagvormittag einem Mann in der Landauer Straße den Zugang zu seinem Gewächshaus. Die Polizei Wörth wurde um Rat gefragt. Als die Beamten eintrafen, hatte der Rehbock die Gartenerkundung abgeschlossen. Nun suchte er vergebens die Stelle, über die er ursprünglich in den Garten gelangt war. Gemeinsam mit einem Jäger und einem Vertreter der Verbandsgemeinde Kandel wurde überlegt, wie der Rehbock unversehrt und ohne Gefahr für Verkehrsteilnehmer aus seiner misslichen Lage befreit werden könnte. Da Betäubungsversuche nach Rücksprache mit einem Tierarzt wenig Erfolg versprachen, wurde ein Teil der Gartenumzäunung geöffnet und dem Rehbock durch kurzzeitige Straßensperrungen der Weg in Richtung Feldrandlage geebnet. Der Rehbock ließ sich nicht zweimal bitten, den Garten zu verlassen und gelangte aus dem Stadtgebiet zurück in seine vertraute Umgebung, berichtet die Polizei.