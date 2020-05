Mit den baulichen Schäden, die der Stadt Germersheim insbesondere in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs entstanden waren, beschäftigte sich die RHEINPFALZ in einem Beitrag Mitte Mai 1952. Danach gab es auch sieben Jahre nach Kriegsende noch so manche Trümmergrundstücke im Stadtgebiet, auch ganze Straßenzüge wie in der Oberamtsstraße oder der Königstraße zeigten immer noch die Lücken, die durch Zerstörungen bei Kriegsende entstanden waren. Kleinere und mittlere Schäden hatte man zwischenzeitlich zwar behoben, aber für größere Neubauten oder umfassende Baumaßnahmen fehlten immer noch die Mittel, so dass die RHEINPFALZ resümierte: „Die Pläne zum Wiederaufbau liegen bei fast all diesen Gebäuden in den Schubladen, doch die Finanzierung trifft eben auf unüberwindliche Schwierigkeiten“.