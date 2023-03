Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals findet eine Gremiumssitzung der Ortsgemeinde als Online-Sitzung statt. Am Dienstag soll der Ausschuss für Bauwesen und Ortsentwicklung über zwölf Tagesordnungspunkte beraten. In einem davon geht es um einen im September 2020 von der CDU-Fraktion eingereichten Antrag zur Konzeption und Errichtung eines Klettergerüsts auf dem Pausenhof der Grundschule, dem der Gemeinderat in seiner Oktober-Sitzung zugestimmt hatte.

In dem Antrag heißt es, dass die Fachabteilung prüfen soll, „welche Möglichkeiten zur Errichtung eines Klettergerüsts auf dem Pausenhof der 1. und 2. Klassen“ gegeben