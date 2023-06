Der Neubau des Kindergartens „Villa Zauberwald“ soll auf einer Wiese zwischen ehemaliger Straußenfarm und Dampfnudel errichtet werden. Verkehrswege müssen angepasst werden.

Der Neubau der Kita „Villa Zauberwald“ ist auf 150 Kinder ausgelegt, um die steigende Anzahl an Betreuungsplätzen decken zu können und um auch künftig ausreichend Betreuungsplätze vorzuhalten. Die sechsgruppige Kita befindet sich vor dem Abschluss der Entwurfsplanung. Im Zuge des Neubaus muss aber auch eine Neuordnung der verkehrlichen Erschließung des Bereichs erfolgen.

Die Straße „Am See“ wird derzeit von etwa 1100 Fahrzeugen pro Tag befahren. Bei einer Abstimmung zwischen der Bauverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde und dem Büro für Verkehrsplanung Bauer (Jockgrim) wurde eine Lösung gefunden, die einen sicheren Kitabetrieb, auch in Spitzenzeiten der Freizeitsaison, ermöglicht. Dazu muss an dieser Stelle aber eine bauliche Verkehrsberuhigung geschaffen werden. Zudem ist eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger- und Radfahrer zur sicheren Überquerung der Straße erforderlich. Die Kita selbst benötigt zur geordneten verkehrlichen Erschließung eine Erschließungsstraße inklusive einer Wendeanlage an deren Kopfende. Die dort existierenden Fuß- und Radwege müssen ebenfalls in die neue Situation eingebunden werden. Zudem wird ein neuer Schotterparkplatz zur Kompensation des verlorengehenden Parkraums benötigt. Für die Umsetzung dieser Pläne muss ein Fachbüro beauftragt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 40.000 Euro.