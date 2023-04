Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kindertagesstätte der Ortsgemeinde stößt in absehbarer Zeit an ihre Grenzen. Auch der Platz für eine sechste Gruppe, der durch den aufgestellten Container neben der Kita gewonnen wurde, reicht bald nicht mehr aus. Deshalb hat der Ortsgemeinderat beschlossen, eine Vorstudie zur Unterbringung der Kinder in Auftrag zu geben.

Verschiedene Architekturbüros sollen um Vorschläge gebeten werden, wie die Kinder im Kita-Alter künftig untergebracht werden könnten. Dabei muss geprüft werden, ob das bestehende